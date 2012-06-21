Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Архітектурне бюро Дмитра Аранчія озробило проект екопоселення «Дніпровські кручі» на Трахтемирівському півострові поблизу Канева. Екопоселення займе ділянку 15 гектарів у селі Григорівка в ландшафтному парку «Трахтемирів». Місцина має неофіційну назву Шовковиця. Проект розробили для компанії-замовника, яка володіє цією землею.
Екопоселення складається з п’яти ділянок по 35 соток із віллами по 200-240 квадратних метрів. Це орієнтовані на схід енергоефективні будинки з вуличними басейнами та панорамними вікнами, що виходять на Дніпро та яр.
Архітектори розташували вілли за принципом терас і максимально віддалено одна від одної — на відстані 50-60 метрів, — аби кожен сусід не бачив ані сусідньої будівлі, ані її власників.
Ділянка вирізняється значним перепадом рельєфу, і архітектори вирішили «втопити» вілли у ландшафт. Маса ґрунту дає змогу підтримувати оптимальну температуру влітку і взимку. Також завдяки такому рішенню поселення майже не виділятиметься з навколишнього середовища.
Дмитро Аранчій розповів, що у будинках буде використано економні теплові насоси, сонячні панелі як основане джерело живлення та припливно-витяжні системи з рекуперацією, тобто свіже повітря надходитиме без істотних втрат тепла.
Також при будівництві буде використано екологічні матеріали, такі як дерево або метал, які відповідають принципу «з-колиски-в-колиску» — тобто безвідхідного виробництва.
Енергоощадність допоможе зменшити рівень викидів CO2. Загалом тут намічено досягти одного з найнижчих рівнів енергоспоживання за директивами ЄС.
Будівництво екопоселення планують завершити до початку 2019 року.