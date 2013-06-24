За перші чотири місяці 2026 року компанії­нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд грн так званого податку на Google. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. У валютному еквіваленті це 52 млн євро; 97,6 млн доларів США.

«Надходження зросли на 1,5 мільярда гривень порівняно з відповідним періодом торік. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Ідеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн­ігри, застосунки, маркетплейси», — розповіла Леся Карнаух.

До речі, з початку цього року ще дев’ять компаній­нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні вже 154 міжнародні компанії офіційно сплачують податок на Google.