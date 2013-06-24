За перші чотири місяці 2026 року компаніїнерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд грн так званого податку на Google. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. У валютному еквіваленті це 52 млн євро; 97,6 млн доларів США.
«Надходження зросли на 1,5 мільярда гривень порівняно з відповідним періодом торік. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Ідеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайнігри, застосунки, маркетплейси», — розповіла Леся Карнаух.
До речі, з початку цього року ще дев’ять компанійнерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні вже 154 міжнародні компанії офіційно сплачують податок на Google.
«Однакові правила для всіх учасників ринку — це те, що активно впроваджуємо. Незалежно від того, чи це локальна компанія, чи глобальна корпорація», — додала очільниця ДПС, повідомляє Державна податкова служба.