Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську на Донеччині відбулася зустріч представників 54-ї механізованої бригади ЗСУ із місцевими волонтерами, які плетуть маскувальні сітки для військових підрозділів. Жінок привітали із весняним святом і подякували їм за посильну допомогу, яку вони з власної ініціативи надають бійцям на передовій майже із початку бойових дій на Донбасі.
Волонтерський місцевий пункт «Маскувальні сітки для армії руками волонтерів» був створений у центральній бібліотеці Слов’янська відразу після звільнення міста від проросійських незаконних збройних формувань у липні 2014 року. Тобто люди, які зблизька і на власному гіркому досвіді пізнали «рускій мір», без вагань вирішили допомагати військовим, аби якомога швидше вигнати звідси окупантів.
«Ці 84 дні окупації це надовго, на все життя ми це запам’ятали. Тому й захотілося хоч щось зробили для перемоги. Хоч щось, але зробити!», – каже волонтер Людмила Савчук. Місцеві жінки виготовляють маскувальні сітки та маскувальні костюми «кікімори», наявність яких у військових важко переоцінити. Це підтверджують безпосередньо й українські бійці, які знаходять найменшу можливість, письмово чи усно при зустрічі подякувати волонтерам Слов’янська за допомогу у боротьбі з окупантами.