Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За підтримки керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України автопарк поліції Вінниччини поповнився новими транспортними засобами. Групи реагування патрульної поліції отримали 13 автомобілів «Skoda Rapid» та 8 «Renault Duster». Конвойна служба – новий автозак, а відділення забезпечення автотранспортом – автобус.
Нові службові автомобілі використовуватимуться групами реагування патрульної поліції в районах області для ефективної роботи з забезпечення безпеки громадян, що дасть можливість швидше та якісніше реагувати на повідомлення про правопорушення, протидіяти вуличній злочинності. «Тепер усі, без винятку, райони області забезпечені новими поліцейськими автомобілями – загалом маємо 47 одиниць техніки із врахуванням цих 23-х, які ми отримали сьогодні», – сказав начальник головного управління Національної поліції в області Юрій Педос.
За словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, сьогодні перед поліцією стоїть багато викликів, разом з тим є можливість рухатись вперед, покращувати матеріально-технічне забезпечення. Нові автомобілі, до певної міри, можна вважати визнанням на рівні держави успішної роботи вінницьких поліцейських. Усі авто профінансовані із державного бюджету безпосередньо по кошторису видатків МВС.