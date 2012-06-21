Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Головне управління Нацполіції в Закарпатській області проаналізувало показники володіння іноземними мовами серед правоохоронців. З’ясували, що багато з них володіють і за потреби можуть спілкуватися та надавати кваліфіковану допомогу, поряд із українською, ще сімома мовами.
Це дуже важливо, зважаючи на компактне проживання на території Закарпатської області представників багатьох національних меншин, зазначають у ГУНП.
Найбільшою є частка тих правоохоронців, які володіють англійською та угорською мовами. Відсоток володіння ними серед загалу полісменів практично однаковий – по 42% із загального складу обласних поліцейських-поліглотів.
Поряд із цим, працівники поліції, які проживають у прикордонних населених пунктах, володіють словацькою (5%), румунською (2%), польською (2%), чеською (5%) та німецькою (2%) мовами.
В управлінні Нацполіції зазначають, що правоохоронці без ускладнень переходять на мову співрозмовника, і це дозволяє їм краще виконати поставлене завдання. Відомо ж бо, що, коли людина бачить, що співбесідник вільно володіє її мовою, вона відчуває підтримку та легше йде на контакт, відкрито ділиться своїми проблемами та переживаннями.
Володіння іноземними мовами перебуває в зоні повсякчасної уваги керівників управління Нацполіції в Закарпатській області, і досягнуті позитивні результати є наслідком цього. Місцеві правоохоронці готові й надалі удосконалювати своє володіння іноземними мовами, як і в засвоєнні знань у інших сферах, щоб краще виконувати покладені на них обов’язки.