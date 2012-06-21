Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Ганебний випадок стався в одному з тернопільських закладів громадського харчування. І пов’язаний він з громадянами Польщі, які навчаються в українському місті.
У барі вони проводили час відпочинку. У цьому закладі одну зі стін прикрашало стилізоване зображення Малого Державного Герба України. Це, напевно, не сподобалося дев’ятнадцятирічному поляку. Він зняв його й публічно спалив у каміні.
Правоохоронці відтак порушили кримінальне провадження. Із закладу харчування вилучили відео з камер спостереження, встановили осіб, які перебували там у цей час, «вирахували» й зловмисника, який учинив наругу над нашим державним символом.
І ось сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області розповсюдив щодо цього прикрого інциденту інформацію. За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь і гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітники СБУ ухвалили рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався в одному з вищих навчальних закладів Тернополя. Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернули на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.