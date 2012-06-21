Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина увійшла до п’ятірки областей, де найактивніше укладають декларації з сімейними лікарями – приблизно 47,5 тисячі декларацій уже підписано. Лідирують у їх підписанні місто Миргород, Миргородський, Карлівський і Чутівський райони.
Як повідомила головний лікар КЗ «Миргородський Центр ПМСД» Лілія Павленко, вони ще до нового року спільно з районними держадміністрацією та радою провели збори з головами сільрад та керівниками відповідних структурних підрозділів, на яких роз’яснили їм суть медичної реформи. В районі цю роботу проводять і нині. Між іншим, на Миргородщині на цей момент підписали вже майже 4,5 тисячі декларацій. Наприклад із сімейним лікарем Катериною Коваленко декларації вже підписали майже 350 громадян. У середньому на підписання однієї декларації витрачається 20 хвилин.
Під час брифінгу в департаменті охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації спеціалісти розповіли, що перешкоджає проведенню цієї роботи. Одна з причин та, що частина людей на селі не користуються мобільними телефонами. А для підтвердження заповнення декларації повинно прийти повідомлення на номер мобільного. Але лікарі знайшли вихід із ситуації – у декларації вказують номер мобільного рідних (дітей, онуків) і на ці номери приходять повідомлення для заповнення декларації.