Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко увійшов у ТОП-5 кращих очільників ОДА в Україні. Рейтинг обласних голів склали на підставі двадцяти соціально-економічних показників Держслужби статистики України за 2017 рік.
Насамперед високу позицію Валерій Головко посів завдяки динаміці не фінансових послуг. Їх в області реалізували на 48,2 відсотка більше, ніж у 2016 році, і за цим показником Полтавщина лідирує в країні. Також на Полтавщині зафіксували найменшу смертність дітей у віці до одного року. Область стала третьою за надходженнями прямих іноземних інвестицій на одного жителя та виконаними будівельними роботами на душу населення.
Крім того, високі позиції Полтавщина посіла за приростом експорту товарів і послуг, за освоєними капітальними інвестиціями на одного жителя (четверте місце), за об’ємом експорту на одного жителя (п’яте місце).
На вершині рейтингу опинився голова Київської міської адміністрації Віталій Кличко. У першу п’ятірку потрапили також очільники Одеської ОДА Максим Степанов, Київської ОДА Олександр Горган і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.