Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це інформували під час селекторної наради в Полтаві за участі Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.
Посадовець повідомив, що на реалізацію урядової програми «Доступні ліки» на цей рік виділено понад 36 мільйонів гривень. Минулого року ця сума становила майже 26 мільйонів гривень. Завдяки цій програмі українці, які перебувають на обліку у лікаря з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу та бронхіальної астми отримують ліки безкоштовно.
На Полтавщині затвердили 23 препарати, які можуть використовувати пацієнти, що перебувають на диспансерному обліку. На сьогодні цих препаратів в області достатньо. Як зазначив директор департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак, у минулому році 300 тисяч людей у краї отримали необхідні ліки безкоштовно або з частковою платою. Щоправда виділені на програму кошти в області реалізували на 65 відсотків.
За словами заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла,тільки за два місяці програмою «Доступні ліки» скористалися – отримали необхідні ліки за кошти держави 52 тисячі 191 особа. А за рік кількість таких пацієнтів збільшиться до 400 тисяч.
Забезпечені полтавці й вакциною. Її в область надійшло сім тисяч доз. Кількість отриманої вакцини від дифтерії, коклюшу за рік збільшилася учетверо, проти поліомієліту та кору – утричі.
«Полтавців хвилює вакцина проти кору, якої не вистачало в Україні. Але сьогодні тієї кількості, яку отримала наша область, достатньо, щоб зміцнити імунний прошарок та зменшити спалахи захворювання. Медичні працівники провели надзвичайно велику роботу», – наголосив Віктор Лисак.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що необхідно забезпечити жителів сіл та ОТГ ліками урядової програми «Доступні ліки» і вакцинами та інформувати населення. – Жителі сіл, – сказав він, – повинні бути забезпечені такими ж самими ліками як і населення міст. Вони повинні бути в однакових умовах. Програма «Доступні ліки» та вакцинація в Україні працюють, і ми спільно робимо все, щоб якість виконання цих програм тільки покращувалася.