Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Уже цьогоріч у населені пункти Полтавщини з населенням понад 1200 жителів пошту доставлятимуть до п’яти разів на тиждень. Це стане можливим завдяки ініційованому Міністерством інфраструктури України реформуванню мережі обласної дирекції «Укрпошти». Як відомо, вона найрозгалуженіша в країні (610 ВПЗ). Згідно із стратегією, до травня в області комп’ютеризують 144 відділення – всі ті, що обслуговують понад дві тисячі жителів (наразі комп’ютеризовано 70). У відділеннях запрацює швидкісний інтернет і суттєво зросте зарплата. Уже сьогодні дехто з полтавських листонош заробляє до 11 тисяч гривень. Про це повідомив директор Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта» Андрій Рижов.
Розшириться і перелік послуг поштовиків. За словами директора, нещодавно запустили новий продукт, якого не пропонує жоден банк. Маючи картку, можна перерахувати кошти будь якому мешканцю України за 1% від суми. І листоноша принесе їх готівкою протягом двох діб у найвіддаленіший пункт лише за 19 гривень.
Також з’явиться послуга «Smart box» – доставка в коробці, яка незалежно від ваги й відстані коштуватиме 40,5 гривні. За 9 гривень кур’єр сам забере посилку. Заявку можна сформувати на сайті компанії.
Нинішнього року почнуть оновлювати автопарк дирекції, щоб довести її середній вік до семи років. Три нові машини дирекція вже отримала.
Крім того, неподалік Київського залізничного вокзалу в Полтаві 23 квітня розпочали будівництво нового цеху обробки пошти, яке обіцяють завершити до кінця року. Цех забезпечуватиме одночасне вивантаження/ розвантаження десятьох автомобілів – п’ять магістральних і стільки ж власних.
І ще. Полтавщина наразі отримала найбільше коштів на оновлення своїх відділень. Протягом року відремонтують 19. У тому числі 8 – у селах.
До цього у Полтавський регіон коштів майже не вкладали. 2016 рік за фінансуванням Полтавська дирекція закінчила на останньому місці, минулий рік уже на 16-му із 25-ти місць. Цього року ставлять собі завдання увійти у п’ятірку кращих.