Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Посольстві Литовської Республіки в Україні нагородили переможців та призерів V Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць», участь в якому взяли близько 7 тисяч учнів і вихованців 8-11 класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, членів дитячих і молодіжних громадських організацій України.
Відзнаки та сертифікати на заохочувальну поїздку до Литовської Республіки цього року отримали 20 учнів. Серед них і три представники Полтавщини. Учень Кобеляцького навчально-виховного комплексу №1 Ельчін Садаєв здобув на конкурсі третє місце. Роман Бондаренко із Заводської школи Лохвицького району отримав диплом другого ступеня, а учень Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Володимир Клімов – у числі переможців.
«Навіть і не сумнівалася, що серед переможців конкурсу будуть і учні з Полтавщини. Три медалі з двадцяти – гарний результат. До речі, наша область – лідер у цьогорічному конкурсі. Вітаю переможців!», – повідомила директор департаменту освіти та науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко.
V Всеукраїнський конкурс есе «Я- європеєць» проходив з вересня 2017 року по березень нинішнього. Основні завдання конкурсу: розвиток у дітей та молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни; формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів; підвищення значущості ідеї єдності та дружби України і Литовської Республіки серед молодих учасників.