Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області перевірило роботу сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури Монастирищенської районної державної адміністрації. За повідомленням прес-служби ДАБІ України, виявлено низку порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час містобудівної діяльності при надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а саме, відсутність планів зонування або детальних планів території.
Окрім того, виявлені порушення вимог Порядку видачі будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності.
За результатами заходів державного архітектурно-будівельного нагляду скасовано дію двох містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, будівельного паспорта та трьох паспортів прив’язки тимчасових споруд. Разом з тим, зупинено дію 16 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, 36 будівельних паспортів, 20 паспортів прив’язки тимчасових споруд.