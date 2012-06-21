Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
23 квітня у промзоні Черкас, на території колишнього заводу хімволокна сталася велика пожежа. Дим від неї накрив більшу частину міста.
Загоряння виникло на відкритому майданчику підприємства, яке переробляє старі автомобільні шини. Для їхньої переробки використовували легкозаймисті розчинники та саморобні ретифікаційні колони. Як повідомили в Управлінні ДСНС у Черкаській області, за попередньою інформацією, пожежа сталася через порушення технологічного процесу, зокрема, розгерметизацію однієї із ємностей з розчинником та його потрапляння на шини.
Коли на місце події прибули перші пожежні розрахунки, проща пожежі становила близько 300 квадратних метрів. Через значний вилив розчинника вогонь швидко поширювався. Для посилення угрупування рятувальних сил на місці події, по Черкаському гарнізону був оголошений підвищений номер виклику. Загалом, на боротьбу з вогнем до місця пожежі прибули 12 одиниць основної та спеціальної техніки. На дільницях працювали 98 рятувальників, серед яких були два відділення навчальної пожежної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
Завдяки оперативним та професійним діям рятувальникам удалося зупинити поширення вогню на площі в 400 квадратних метрів, а також запобігти закипанню та розгерметизації п᾽ятьох ємностей з нафтопродуктами, в яких зберігалося 25 кубічних метрів мастила.
Пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано близько 18 години. На місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія, а також мобільно-оперативна група Управління ДСНС.