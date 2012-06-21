Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Колектив Черкаської станції переливання крові 20 квітня прийшов під стіни обласного будинку рад на мирний протест. Медики страйкують проти інвестора — компанії, яка має намір приватизувати їхній заклад. Спочатку під тиском обласного правління колектив погодився на приватизацію, а згодом, розібравшись, виявив низку проблем у запропонованих умовах, зрозумів, що не все так райдужно, як їм обіцяли.
Колектив станції виступає проти монополізації, адже за словами медиків, останнім часом на їхніх працівників виливається багато бруду. Вони просять обласну раду не давати згоди на приватизацію станції.
Як повідомлялося раніше у ЗМІ, Черкаська станція переливання крові дуже потребує оновлення застарілого устаткування. Є чимало проблем із орендованою технікою, бракує витратних матеріалів. З бюджету нинішнього року на функціонування станції спрямували лише 13 мільйонів гривень, левова частка яких піде у фонд заробітної плати, решта — на комунальні послуги. Про придбання нового устаткування навіть не йде мова, стверджують лікарі. Крім того, працівники станції нарікають на брак донорів, адже нині кількість охочих поділитися кров᾽ю втричі менша, ніж у попередні роки.
Черкаська облрада підтримала надання дозволу передачі майна КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові» приватному інвестору ТОВ «Черкаси-плазма», хоч працівники закладу й протестували проти передачі майна. Директор закладу Микола Клімов висловив занепокоєння, що за орендою майна можлива приватизація та скорочення персоналу.
Також із трибуни обласної ради виступили пацієнти станції. Одна з них повідомила, що на власному прикладі пересвідчилася, що кров на станції видається далеко не безкоштовно. Друга розповіла, що є проблеми з донорами. Депутат облради Віктор Парамонов зауважив, що безпеки пацієнтів на станції немає, права пацієнтів порушують.