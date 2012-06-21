Нині у ЗСУ проходять службу майже 25 тисяч жінок, із них понад 3 тисячі — офіцери. Понад 6 тисяч жінок –– учасниці АТО. 2 тисячі й нині виконують бойові завдання у зоні конфлікту на сході країни. Понад 31 тисяча жінок працює у ЗСУ на цивільних посадах.
За останні два роки розширено перелік військово-облікових спеціальностей (таких майже 100), які можуть обіймати військовослужбовці-жінки. На понад 90 тисяч військових посад дозволено призначати жінок. А до 2016-го було лише 38 тисяч таких посад.
Цьогоріч введено в дію План з реалізації дотримання гендерних питань у військовій сфері. Ним передбачено навчання жінок у всіх військових вишах. Міноборони України виконує міжнародне зобов’язання згідно з програмою «Партнерство Україна — НАТО» щодо гендерних питань. Налагоджена співпраця між представниками Міноборони та ООН «Жінки в Україні».
У Міноборони створено відділ з питань гендерної рівності, також в офісі віце-прем’єр міністра України з питань євроінтеграції працюють жінки-офіцери, відряджені від оборонного відомства для контролю за цим напрямом на міжвідомчому та державному рівні, повідомляє прес-служба міністерства.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»