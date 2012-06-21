Сьогодні Президент України підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства). Завдяки цьому закону цій проблемі приділятимуть більше уваги.
Доведення до самогубства або до спроби самогубства спричинить обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. Зокрема, якщо з людиною жорстоко поводилися, шантажували, систематично принижували або ж примушували робити те, що вона не хотіла. У нормі закону також згадують «схиляння до самогубства» та «інші дії, що призводять до скоєння самогубства».
Нині середній показник щодо суїциду для нашої країни – 22 випадки на 100 тисяч осіб.
«Україна входить в десятку країн з найвищим рівнем самогубств. Як свідчать наукові джерела, співвідношення самогубств і доведення до самогубства становить приблизно один до двадцяти, – розповів оглядачу «Урядового кур’єра» народний депутат Денис Силантьєв. – Зазвичай, правоохоронці припиняють провадження у справах про самогубство, не знайшовши слідів насильства на тілі загиблих. Версію доведення до самогубства належним чином не розслідують, або й взагалі, ігнорують».