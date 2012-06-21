Столичні кардіохірурги провели у Сєверодонецьку безкоштовне обстеження. Звернулися майже 200 пацієнтів із різних міст і селищ Луганщини. Вісім спеціалістів безкоштовно надавали їм консультації. Така робота дуже важлива для Луганщини, де у зв’язку з тим, що частина області тимчасово не підконтрольна українській владі, поки що нема всього необхідного обладнання для кардіологічної служби. Із ситуації знайдено такий вихід: обласний департамент охорони здоров’я уклав відповідні договори про співпрацю з кардіохірургічними клініками України, зокрема з інститутом імені М. Амосова. За підсумками консультативно-діагностичного огляду спеціалісти обрали хворих для подальшого оперативного лікування на базі інституту.
Головний лікар інституту Сергій Сіромаха вважає, що нагальне завдання для області — встановити у Сєверодонецьку ангіограф, який дасть змогу врятувати людину, в якої стався інфаркт чи інсульт і якій потрібна термінова допомога.
«Ангіограф дає змогу діагностувати критичний стан серця. Він має бути в області. Коли в людини інфаркт, її не можна відправити до Києва, Дніпра чи Харкова — не довезуть. Такі недуги треба лікувати на місці, щоб урятувати пацієнта. Нині на Луганщині не вистачає кардіологічного обладнання і, за моїми даними, тут таки планують встановити ангіограф», — каже Сергій Сіромаха.
За день група столичних кардіохірургів оглянула 128 пацієнтів з хворобами серцево-судинної системи, які потребують хірургічного втручання або перенесли в минулому операції на серці. З них 65 дітей, зокрема з Луганського обласного будинку дитини.
Фахівці інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова провели науково-практичну конференцію для місцевих лікарів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»