Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Прикордонники Херсонщини продовжують заходи з дотримання режимних заходів в контрольованих прикордонних районах. Отримавши інформацію щодо можливого незаконного вилову водних живих ресурсів, співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та прикордонники відділу «Генічеськ» виявили три мішки з рибою. Незаконний вилов знаходився на березі Азовського моря в районі населеного пункту Генічеськ біля одного із причалів.
У мішках знаходилось 16 рибин осетра російського, який занесений до Червоної книги, та десять рибин камбали Калкану. Загальна сума збитків державі оцінюється у майже один мільйон гривень. На місце події прикордонники одразу викликали представників рибоохоронного патруля та Національної поліції. На даний час правоохоронцями проводяться слідчі заходи щодо встановлення кола причетних осіб до протиправної діяльності.
Виловлену браконьєрами рибу вилучено, а прикордонники направили до поліції повідомлення щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».