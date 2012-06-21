Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську Донецької області Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук передав військовослужбовцям Державної прикордонної служби комп’ютерне обладнання на суму 500 тисяч канадських доларів. Отримавши подібну технічну допомогу, зокрема сучасне програмне і апаратне устаткування та радіостанції, українські вартові кордону зможуть розгорнути інформаційну мережу, що захистить від підступних ворожих кібератак. Все обладнання придбане за кошти Канади за участі представників Управління ООН з обслуговування проектів(UNOPS).
Заокеанські партнери не вперше допомагають нашій державі, адже уряд Канади також надав захисне спорядження для прикордонників та медикаменти, а проект «Посилення безпеки кордонів України» мав загальний бюджет у сумі два мільйони канадських доларів.
«Консолідація демократичних сил є спільною протидією російській агресії. Завдяки підтримці зарубіжних партнерів ми зможемо протистояти кіберзагрозам та ворогу в цілому», – висловив упевненість голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.