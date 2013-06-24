Три роки держава забезпечує людей підтримкою та житлом у межах програми «єВідновлення». За цей час компенсації отримали 196 067 українських родин на загальну суму 89,7 млрд грн. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Люди, які через російську агресію втратили домівки, отримали можливість повернути дім, стабільність та нормальне життя», — зауважила очільниця уряду.
Зокрема, за програмою «єВідновлення» понад 138 тисяч родин отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла, більш як 56 тисяч — сертифікати для придбання нового житла, приблизно 31 тисяча сімей придбала нові оселі, серед них більш ніж 11 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб. Тривають виплати на відбудову на власній земельній ділянці — кошти першого траншу одержали 794 родини, 336 родин отримали кошти другого траншу.
За словами Прем’єрміністра, уряд продовжує розширювати підтримку для внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях: «Цей компонент програми доступний для ВПО — учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.