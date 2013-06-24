Три роки держава забезпечує людей підтримкою та житлом у межах програми «єВідновлення». За цей час компенсації отримали 196 067 українських родин на загальну суму 89,7 млрд грн. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Люди, які через російську агресію втратили домівки, отримали можливість повернути дім, стабільність та нормальне життя», — зауважила очільниця уряду.

Зокрема, за програмою «єВідновлення» понад 138 тисяч родин отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла, більш як 56 тисяч — сертифікати для придбання нового житла, приблизно 31 тисяча сімей придбала нові оселі, серед них більш ніж 11 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб. Тривають виплати на відбудову на власній земельній ділянці — кошти першого траншу одержали 794 родини, 336 родин отримали кошти другого траншу.

За словами Прем’єр­міністра, уряд продовжує розширювати підтримку для внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях: «Цей компонент програми доступний для ВПО — учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.