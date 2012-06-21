Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У 2017 році було встановлено черговий рекорд: на закордонні ринки було вивезено 41,8 млн т українського збіжжя. Це втричі перевищує показники 2010 року і на 4% більше, ніж 2016 року, поінформував «Урядовий кур’єр» заступник директора Інституту аграрної економіки, член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
Також було досягнуто рекордного обсягу закордонних поставок кукурудзи – 19,4 млн т. Це на 12,2% більше проти показників 2016 року і у 4,8 раза перевищує результати 2010 року, зауважив експерт.
Обсяги експорту пшениці, хоча й перевищили показники 2010 року у 3,6 раза, лишилися майже на рівні 2016 року і становили торік 17,3 млн т.
Порівняно з 2016 роком помітно – в 1,6 раза – збільшився експорт сорго зернового. Обсяги його зарубіжних поставок склали торік 148,3 тис. т. Це майже у 4 рази перевищує показники 2010 року.
Поставки ячменю за кордон залишилися майже на рівні попереднього року – 4,9 млн т.
Обсяг експорту жита збільшився порівняно з 2016 роком більш ніж у 4 рази і становив минулого року 25 тис. т. Експорт рису збільшився 2017 року на 3% – до 1,2 тис. т.
Проте рекордні обсяги експорту зернових культур у 2017 році внаслідок невисоких світових цін на сировину не принесли рекордної валютної виручки. Вона збільшилася проти результатів 2016 року лише на 7% і становила торік 6,5 млрд дол., зауважив науковець.
Найбільшими покупцями українського зерна у 2017 році, як і раніше, були країни Азії, Африки, та Європи.
Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових з 2011 року традиційно утримує Єгипет. Минулого року ця країна закупила українського збіжжя на 10,5% більше, ніж 2016 року – на 833,8 млн дол. Єгипетська частка у загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 12,8%.
Іспанія, збільшивши обсяги закупівель зерна майже на 10% порівняно з 2016 роком – до 475,6 млн дол. (7,3%), виборола друге місце у топ-10.
Їй поступився Китай – 447,3 млн дол. (6,9%).