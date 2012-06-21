Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
У краї за Карпатами підготовлено проект «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2018 рік», який розробили депутати обласної ради. Показники документу фіксують зростання інвестиційної привабливості цього регіону.
Нині у Закарпатській області працюють інвестори із 45 країн світу та функціонує 621 підприємство з іноземними інвестиціями. Протягом минулого року в економіку Закарпаття вкладено 16,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій — на 6,2 млн. більше, ніж позаторік. Найбільший внесок належить власникам автозаводів з іноземним капіталом «Єврокар» і «Ядзакі-Україна». Тут збирають сучасні пасажирські легкові автомобілі під брендом «Шкода».
У ці два підприємства, розміщених в індустріальному парку «Соломоново» на основі грінфілд-системи, за більш ніж десять років інвестовано десятки мільйонів доларів. 2018-ий обіцяє бути одним із рекордних за сумою залучення інвестицій – близько 55 млн. дол США та 9,1 млн євро; роботу отримають 4,4 тисячі нових працівників. У наступні роки тут планують створити до 6 тисяч нових робочих місць та залучать додаткових інвестиційних ресурсів до 700 мільйонів доларів США. Виробництво автомобілів тут доведуть до 130 тисяч одиниць протягом року.
З регіонами іноземних держав Закарпатська область уклала 27 документів міжнародного характеру – угод, протоколів намірів і меморандумів про співпрацю. Нині вона здійснює міжрегіональне співробітництво у торговельно-економічній, науково-технічній сферах, а також у освіті, культурі і туризмі.
У проекті посилення інвестиційної привабливості Закарпатської області, який планують затвердити на сесії обласної ради, передбачено, що вирішальними повинні стати фактори, які підвищують ефективність виробництва. Планомірно зростатиме кількість робочих місць: у цьому році прогнозується працевлаштувати 11,3 тис осіб, у наступному – 11,7 тис осіб, а ще через рік – 12,2 тис осіб.