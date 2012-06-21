Роман КИРЕЙ,
«Урядовий куцр᾽єр»
Останнім часом шахраї все частіше вишукують нові методи для того, аби викрасти гроші громадян з банківських карток. Наприклад, на мобільний телефон власника картки приходить смс-повідомлення про те, що його рахунок заблоковано. Потім надходить дзвінок, співрозмовник, називаючись працівником банку, сповіщає громадян, що він представник служби безпеки банку. Повідомляє, що з картки хтось намагався зняти гроші і її заблокували. Щоб розблокувати, необхідно уточнити деякі дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. Якщо людина надає ці дані, шахраї отримують доступ до рахунку і знімають всі кошти потерпілого. Щоб не стати жертвою шахраїв, як попереджають у поліції, ніколи не слід приймати жодних рішень під час або відразу після телефонного дзвінка незнайомої людини, не повідомляти особистої інформації та ніякої інформації щодо банківської картки. Працівники банків ніколи не телефонують клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі та інші таємні дані.
Проте є шахраї, яким, незважаючи на всі перестороги, вдається скористатися чужими картками. Недавно на Черкащині засуджено 30-річного чоловіка, який, несанкціоновано втручаючись у роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ «Приватбанк», знімав готівку з рахунків громадян та оплатив таким чином товари на суму понад 67 тисяч гривень. Суд визнав його винним та засудив до п᾽яти років позбавлення волі з позбавленням на рік права обіймати посади, пов᾽язані з роботою електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем та комп᾽ютерних мереж. Однак вирок поки що не набрав законної сили, його вивчає прокуратура на предмет законності.