Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині приступили до практичної реалізації ексклюзивного проекту з підготовки кадрів на замовлення роботодавців.
Про це повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, наголосивши, що таким чином обласній службі зайнятості спільно з обласною владою та органами місцевого самоврядування вдасться зняти напругу на ринку праці насамперед у новостворених ОТГ і водночас допомогти безробітним.
Свого часу у голови Сумської ОДА Миколи Клочка відбулася нарада за участі голів РДА, на якій йшлося саме про підготовку спеціалістів, які тимчасово не працюють, для об’єднаних територіальних громад за такими напрямками як охорона громадського порядку, пожежна безпека, цивільний захист, запровадження енергозберігаючих технологій та використання ресурсів у процесі реконструкції будівель і споруд тощо.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, громади визначаються з потребою перерахованих спеціалістів, а служба зайнятості їх готує і частково фінансує.
Окрім цього, низка ОТГ спільно з Сумським Центром розвитку місцевого самоврядування розробляють плани стратегічного розвитку своїх територій.
У чотирьох ОТГ відбулися засідання робочих груп, під час яких представники громад за допомогою SWOT-аналізу визначали слабкі та сильні сторони своїх територій, а вже на основі одержаних результатів наявні ресурси розподілятимуться за пріоритетними напрямками.