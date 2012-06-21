Все більше людей знаходять роботу саме через службу зайнятості. Лише в цьому році послуги держслужби зайнятості отримали 425 тисяч зареєстрованих безробітних, зокрема 224 тисячі жінок та 201 тисяча чоловіків, – повідомив оглядачеві «Урядового кур’єра» в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. – За сприяння служби зайнятості отримали роботу 48 тисяч осіб, зокрема, 24,1 тисяч жінок, а також 23,9 тисяч чоловіків».
Профорієнтаційними послугами було охоплено 342 тисячі осіб, з них 176,6 тисячі безробітних жінок та 165,4 тисячі чоловіків.
Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці до професійного навчання за направленням ДСЗ було залучено 16 тисяч безробітних, з них 8,6 тисячі жінок та 7,4 тисячі чоловіків.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 9,2 тисяч осіб, з них 4,3 тисячі жінок та 4,9 тисячі чоловіків.
Станом на 1 лютого 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становила 378,9 тисяч осіб, зокрема 197,4 тисячі жінок та 181,5 тисячі чоловіків.