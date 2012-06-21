Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Співробітниками контррозвідки Служби безпеки України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури регіону виявлено та припинено діяльність шпигунської мережі, яка працювала на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ.
Як повідомив керівник прес-центру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула оперативники спецслужби встановили, що до складу мережі входило троє місцевих жителів, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.
Під час проведення слідчих дій було задокументовано факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, в тому числі з обмеженим доступом, а також зафіксовано зв’язок харківських запроданців з ГУ ГШ ЗС РФ. Зокрема, отримано документальні факти щодо передачі членами харківської агентурної мережі російським кураторам особистих даних учасників АТО.
За словами Владислава Абдули, під час спецоперації працівники СБУ затримали учасників агентурної мережі. В ході обшуків за місцями їх проживання вилучено речові докази, що підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.
Затриманим оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також, наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.