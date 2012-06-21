Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми. Обговорюються різні варіанти, але, за будь яких умов, єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
«Перший варіант, який розглядається, це збільшення мінімальної зарплати. Підвищуємо мінімальну зарплату – збільшуються мінімальна пенсія та надходження до Пенсійного фонду. У інших пенсія не зростає, бо у них індексація, а ось на людей з маленькою пенсією та великим стажем це позитивно вплине.
Є й інший варіант, запропонований народним депутатом від Радикальної партії Юрієм-Богданом Шухевичем. Його ідея – взяти існуючу формулу та застосувати при визначенні пенсій до 2000-го року будь які п’ять років найбільшого заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти. Таким чином загальний коефіцієнт буде більшим, ніж у людини, яка вийшла на пенсію після 2000-го року», – пояснив урядовець.
Разом з тим, наголосив міністр, усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.
«Потрібно, щоби наші бажання відповідали нашим можливостям. Підкреслюю – ми не надрукували жодної гривні, щоб профінансувати пенсійні виплати. Ми не брали кредити, не брали борги в МВФ. Усі підвищення пенсій в Україні здійснила в рамках додаткових надходжень від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду. І цим нинішній уряд відрізняється від усіх попередніх», – резюмував Андрій Рева.