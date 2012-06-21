«28 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, за версією слідства задіяних у так званій «газовій справі», – повідомили оглядачу «Урядового кур’єра» в прес-службі НАБУ. – Із серпня 2016 року ці підозрювані перебували в розшуку та переховувалися від слідства, систематично змінюючи місце проживання. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП затримали їх у вересні та жовтні 2017-го».
Наразі їм та стороні захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.
Підозрюваним інкримінується участь в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, співучасть у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; фіктивне підприємництво; службове підроблення.
Ці люди займали посади директорів двох товариств — переможців аукціонів із продажу природного газу, де, власне, газ і реалізовувався за заниженими цінами.
ДОВІДКА «УК»
НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання блакитного палива, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» у грудні 2015 року. За версією слідства, з січня 2013-го по червень 2016-го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на більш ніж 740 млн грн. Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду. Із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.