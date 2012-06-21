Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Серед десяти європейських клубів, які перемогли у конкурсі на кращу ідею, представництво Європейського Союзу в Україні назвало і «ЄвроStar» Сумської школи № 29.
Їхній проект «Європейський слід у наших містах» буде реалізований за консультаційної та фінансової підтримки впродовж квітня-травня.
Передбачається, що разом з іншими кількома євроклубами команда з представників Сум, Охтирки, Харкова та Кам’янського Дніпропетровської області досліджуватиме вплив Європи на розвиток культур означених міст, сформує банк даних, фото – і відеозвіти, а затим відбудеться спільна онлайн-конференцію.
Презентація запланована також під час святкування Дня Європи в Сумах, Охтирці і Харкові.