Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Шахісти із Краматорська Марія Козаченко та Семен Мітусов тріумфально виступили на чемпіонаті України з шахів серед юнаків та дівчаток до 12 років, що днями завершився у місті Вишгород Київської області.
У категорії класичні шахи обидва представники Донеччини упевнено стали чемпіонами, набравши у 11 партіях найбільшу кількість балів: у Семена їх 8,5, у Марії – 9. Також Семен Мітусов повторив свій переможний результат і у змаганнях із так званих швидких шахів, а його землячка взяла «бронзу». А ще однією нагородою для донеччан стало й те, що за підсумками всеукраїнських змагань юні шахісти з Краматорська вибороли право представляти Україну на шаховому чемпіонаті світу, який восени відбудеться в сонячній Іспанії.