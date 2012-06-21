Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Квітень виявився дуже «врожайним» для правоохоронці Донеччини: за добу до них звернулися відразу двоє мешканців краю, які залишили проросійські незаконні збройні формування і скористалися наданим державою шансом уникнути кримінальної відповідальності. А всього з початку місяця добровільно здалися вже 11 колишніх бойовиків.
Більшість із них кажуть, що вчинили так, дізнавшись із українських ЗМІ (до речі, неспроста заборонених по той бік лінії розмежування) про долю своїх попередників, які на законних підставах отримали можливість повернутися до нормального життя. Історія падіння недавніх захисників «руського міра» звична: наприклад, 28-річний мешканець Слов’янська у 2014-му подався до підрозділу, який очолював громадянин Росії Ігор Гіркін-Стрєлков, «за компанію», тобто спільно із кількома знайомими. Як розповідає чоловік, спершу перебував у ейфорії від статусу «ополченця», камуфляжної форми, вогнепальної зброї та безмірної влади над мирними мешканцями міста.
«Та коли побачив, що «командири» займаються тільки самозбагаченням, вирішив залишити НЗФ, а оскільки мене не відпускали, то втік», – каже він. Дезертирувавши, колишній найманець майже чотири роки мешкав у Росії, а коли дізнався про програму СБУ, яка гарантує повернення до мирного життя тим, хто не скоїв важких злочинів, повернувся у Слов’янськ до своєї родини.
За фактами добровільного звернення до поліції проводиться досудове розслідування за відкритими кримінальними провадженнями за ч.2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».
Якщо підтвердиться, що колишні бойовики не причетні до важких злочинів, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.