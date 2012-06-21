Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До житлових будинків центральної частини Слов’янська на Донеччині подача води тимчасово подається тільки за встановленим графіком: вісім годин на добу. Подібні незручності у вигляді штучної «засухи», на переконання міських комунальників, поки залишаються єдиним способом якось вплинути на дуже незадовільну ситуацію. Як розповів директор КП «Словміськводоканал» Андрій Кийко, мешканці міста через несвоєчасну сплату за постачання води вже заборгували підприємству понад 26 мільйонів гривень, а підприємство через це стало боржником головного постачальника – КП «Компанія «Вода Донбасу».
Керівники міста та «Словміськводоканалу» шукають ще й інші шляхи вирішення проблеми, проте сподіваються, що згадана вимушена міра все ж змусить споживачів-боржників розрахуватися за подану їм і вже використану ними воду.