Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Усім відома виняткова роль донорів, завдяки яким щороку вдається рятувати десятки і сотні тисяч людських життів.
Аби у свою чергу підтримати цих безкорисливих і благородних співвітчизників, у Сумах вирішили із міського бюджету надавати кожному Почесному донору України одноразову матеріальну допомогу. Для цього прийнята програма на 2016-2018 роки «Місто Суми – територія добра та милосердя».
Нині обласному центрі мешкають 700 Почесних донорів і кожен отримає 750 гривень. Для цього в міському бюджеті передбачено понад 525 тисяч гривень.
Із відповідними заявами до департаменту соціального захисту населення Сумської міськради вже звернулися більш як 530 сумчан цієї категорії.