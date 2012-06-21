Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У ніч на понеділок у приморському Маріуполі для ліквідації наслідків погіршення погодних умов задіяли додаткову кількість спеціальної техніки та людей. Аби зменшити загрозу ожеледиці на міських дорогах (насамперед на спусках і підйомах), тротуарах тощо, місцеві комунальники працювали до пізнього вечора, а потім знову відновили роботу о третій годині ранку.
Як повідомили у міській раді Маріуполя, за цей час було використано близько 200 тонн сипучих матеріалів. До роботи залучили також трактори та працівників комунального підприємства «Маріупольавтодор», які взялися посипали піском зупинки громадського транспорту: на ранок понеділка вдалося відповідно обробити майже 170 зупинок.
А тим часом тутешні житлові господарства залучили до боротьби з негодою ще й 175 двірників, які опікуються територіями біля житлових будинків. Також для аварійного реагування на чергуванні перебувають дві бригади рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради.