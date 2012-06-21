Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Нещодавно в Ужгороді пройшов цикл зустрічей закарпатських письменників, творчої молоді, студентства з майстрами красного слова зі Словаччини. Обмінні зустрічі і презентації книг авторів із Закарпаття і країни-сусідки – давня традиція.
Цього разу з-за кордону до найзахіднішої області України приїхали Любош Юрік, Іван Яцканин і Любомир Олаг. Перший із них є автором роману «Рік довший, ніж сторіччя», що з'явився друком в ужгородському видавництві «TIMPANI». Твір розповідає про життєву історію колишнього лідера неіснуючої вже країни Чехословаччини, постраждалого через «Празьку весну» 1968 року Александра Дубчека. Йдеться і про тогочасні події, і про суспільно-політичні процеси, що призвели до утворення сьогоднішньої Словацької Республіки.
Під час зустрічей у Генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді, Закарпатській обласній організації Національної Спілки письменників України, Ужгородському національному університеті та обласній універсальній науково-методичній бібліотеці, Любош Юрік і Любомир Олаг розповіли про роботу над своїми романами, які представляють так звану «літературу факту». При цьомуЛюбош Юрік повідомив, що переклад його книги готується вісімнадцятьма мовами світу, а переклад українською був першим. За мотивами книги буде знято чесько-словацько-українськустрічку.
Під час зустрічей в Ужгороді були представлені виставки книг словацьких письменників у перекладі українською й українських у перекладі словацькою мовами, а також видання проекту «Між Карпатами і Татрами». Гості залишили у подарунок закарпатцям власні книги.
Разом із господарями-закарпатцями покладали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, Томашу Масарику і Мілану Растіславу Штефаніку.