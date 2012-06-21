Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У місті Берислав Херсонської області закладено капсулу з нагоди початку будівництва 40-квартирного житлового будинку. Його загальна площа складатиме 1990 квадратних метрів, вартість будівництва – 13,3 мільйонів гривень, а ціна квадратного метра житла – 6,5 тисячі гривень. Завершити будівництво та ввести будинок в експлуатацію будівельники планують 1 жовтня 2018 року.
Як зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, десять квартир безкоштовно передадуть дітям-сиротам Бериславського району, одна квартира призначена для сім’ї бійця Збройних сил України, який перебуває у зоні АТО, а ще 13 квартир вже придбані працівниками медичної та правоохоронної галузі.
Херсонська область першою скористалася діючим механізмом програми «Власний дім» і започаткувала реалізацію масштабних інвестиційних проектів з перепрофілювання недобудованих об’єктів іншого цільового призначення під багатоповерхове житло та добудову незавершеного житла. Основною метою цього інвестиційного проекту є скорочення кількості незавершених об’єктів та забезпечення доступним, значно дешевшим, ніж на вторинному ринку житлом працівників охорони здоров’я, освіти, правоохоронних органів, учасників АТО та дітей-сиріт. Наступні будинки, які побудують завдяки реалізації програми «Власний дім», з’являться у Таврійську та Скадовську.