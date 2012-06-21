Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківські правоохоронці, проводячи оперативні та слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України «вполювали» ще й чималий арсенал зброї.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області працівники управління протидії наркозлочинності з залученням спецназу харківського управління КОРД затримали машину зі зброєю і наркотичними речовинами.
Автомобіль Volvo, яким керував 50-річний чоловік зупинили на автодорозі Харків-Вовчанськ, на в’їзді в село Шестакове. Під час обшуку поліцейські виявили близько 50 грамів канабісу, гранату «РГД-5» з запалом, два ножі, шкіряну сумку із залишками речовини рослинного походження, шкіряний батіг з металевим наконечником.
Зловмисником виявився уродженець Донецька, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та наркозлочини. Його затримано згідно із ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні кримінального злочину.