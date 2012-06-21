Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині оголошено конкурс серед суб’єктів малого підприємництва на право часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах.
Фінансова підтримка в сумі трьох мільйонів гривень з обласного бюджету-2018 передбачена Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням обласної ради 15 вересня минулого року.
Під час недавнього установчого засідання обласної конкурсної комісії, яку очолив заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, йшлося про основні положення Правил та проведення конкурсу, терміни подання пакетів документів тощо.
Зокрема, фінансова допомога надаватиметься суб’єктам малого підприємництва (кількість працівників – до 50, річний дохід – до 10 млн. євро), які зареєстровані та здійснюють діяльність в межах районів та ОТГ області, а в пріоритеті – малі підприємці у відповідних сферах діяльності (органічне сільгоспвиробництво, ягідництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування, перевезення пасажирів на приміських маршрутах) та проекти, що реалізуються на території ОТГ.
Документи приймаються до 16 травня цього року, а засідання конкурсної комісії заплановане на 31 травня.