Інвестори в Саудівській Аравії виділили промоутеру Едді Херну (Matchroom Boxing) понад 40 мільйонів доларів США на проведення реваншу між чинним чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, WBO у важкій вазі мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (33-1, 22 КО) і попереднім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).
Для чинного чемпіона призовий фонд ніяк не відобразиться на його гонорарі. У контракті на перший бій було зафіксовано суму, яку Руїс отримає в реванші – 9 мільйонів доларів США (за перший бій він отримав 6 мільйонів доларів США).
У червні підопічний Херна Ентоні Джошуа дебютував у США сенсаційною поразкою від Руїса (ТКО 7). Британець скористався прописаним в контракті пунктом про негайний реванш, але сторони тривалий час не могли домовитися про місце проведення другого бою – Руїс категорично відмовлявся боксувати в Британії.
Вчора про реванш оголосили офіційно. Бій Руїс-Джошуа 2 відбудеться 7 грудня в Ед-Дірійї, передмісті саудівської столиці Ер-Ріяда.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для»Урядового кур’єра»