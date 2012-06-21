Василь БЕДЗІР
«Урядовий курєр»
Закарпатський обласний театр драми та комедії у жовтні минулого року переїхав із Мукачева до міста Хуст. Дещо раніше голова цього міста Володимир Кащук презентував керівництву області проект реконструкції приміщення для трупи. А поки що цей театр, який має понад півстолітню історію, розташувався у районному будинку культури, переданому з балансу району на баланс міста.
Проектно–кошторисна документація для проведення робіт із реконструкції будинку вже готова, а загалом вартість цих робіт становитиме 24 мільйони 800 тисяч гривень. Реконструкцію здійснюватимуть коштами Хустської міськради, фінансування ж театру, як і раніше, проводять і з обласного бюджету.
– Для Хуста, за словами міського голови Володимира Кащука, робота обласного театру – суттєве іміджеве надбання. Театр у реконструйованому приміщенні має бути родзинкою міста Хуст, а саме місто – культурною столицею Закарпаття, – сказав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль.
За час, що минув після переселення до Хуста, трупа втілила на сцені класичний твір української драматургії – «Наталку Полтавку». Її прем’єра в лютому мала справжній аншлаг – успіх, на який актори навіть не сподівалися.
І вже в четвер, 22 березня Закарпатський обласний театр драми та комедії вперше виступить перед глядачами в Ужгороді. Протягом дня актори двічі представлять музичне дійство без антракту «Наталка Полтавка» за мотивами однойменної п’єси Івана Котляревського на музику Миколи Лисенка.
Хустська вистава відійшла від соціально-побутової п’єси з традиційним зображенням українського села. Її концепція, автором якої є відомий режисер Сергій Архипчук, ґрунтується на прагненні говорити з глядачем мовою модерного театру. Нового шарму виставі додає своєрідний підхід до осмислення класичної спадщини Миколи Лисенка, а також оригінальний склад оркестру.