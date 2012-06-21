Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Студент Черкаського державного технологічного університету Назарій Романченко створив автономну мобільну систему метеорологічного спостереження, яка може вимірювати температуру навколишнього середовища, рівня радіації, аміаку, чадного газу та інших показників. Завдяки цій системі, приміром, фермер може пити вдома каву і заодно спостерігати за процесами, що відбуваються в нього на полі. А під час землетрусів чи хімічних атак система може врятувати життя, проклавши безпечний маршрут.
Ідея винаходу у студента з’явилася після того, як до університету звернулася агропромислова фірма з пропозицією створити систему-аналог закордонного обладнання, яким нині користуються аграрії в інших країнах. Річ у тому, що прилади професійних метеостанцій, які нині пропонують на ринку, дуже дорогі (від 500 до 3000 доларів). Назарій вирішив створити щось подібне, але значно дешевше. До того ж у процесі роботи юний винахідник здійснив низку удосконалень у технологічному плані. Систему створювали разом із невеликою командою: завідувачем кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, лаборантом, аспірантом і розробником серверної частини сайту. Як вважають новатори, проект може стати базовим варіантом для розгортання національної системи безпеки, яка здатна забезпечити цілодобовий контроль потрібних параметрів.
У планах винахідника — розробка екстреного сповіщення при надзвичайних ситуаціях, землетрусах, радіаційному і хімічному забрудненні. Сервер будуватиме на карті всі дані та безпечний маршрут евакуації. Унікальність системи в тому, що такий варіант розвитку цієї розробки не розглядає жоден інший виробник.
Підключення системи відбувається з мобільного телефону по GPRS-каналу або через Wi-Fi. Це дозволяє працювати майже в будь-якій частині світу. Система підключається до сервера користувача напряму і передає всі дані без посередників. Назарій говорить, що невдовзі планує через додаткові датчики збільшити радіус передачі даних до двох кілометрів по прямій видимості. Кожен датчик може бути ретранслятором, це дасть змогу збирати всі дані на величезній території, наприклад, по Черкасах. Розробник стверджує, що однієї такої метеостанції, ймовірно, буде мало на все місто, але декілька станцій покриють територію повністю.