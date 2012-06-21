Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підсумовано результати Всеукраїнського освітнього конкурсу студентів-архітекторів, що проводився під егідою благодійного фонду «Архітектор-2018» і в якому взяли участь майже 1200 представників вишів України.
Серед його переможців – студентка третього курсу будівельного факультету (спеціальність «архітектура та містобудування») Сумського національного аграрного університету Наталія Квасова. На розгляд журі вона представила розроблений проект культурно-розважального комплексу в центрі Сум на мальовничому березі Псла, який, до слова, презентувала англійською мовою.
Незабаром Наталія разом з іншими переможцями вирушить на екскурсію до міста Дубай (ОАЕ), яке вважається архітектурною перлиною світу.