Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром у Сумах запрацює школа соціального підприємництва, яку недавно презентували представники Української соціальної академії.
За словами керівника Програми соціального підприємництва Наталії Болібрух, проект буде втілюватися у Сумах і Тернополі. Організатори приймають заяви від активістів та майбутніх підприємців віком від 25 до 60 років.
Навчальна програма складається з п’яти модулів, кожен з яких триватиме два дні. Слухачі вивчатимуть такі питання як моделі для створення нового бізнесу, фінансовий менеджмент, маркетинг, комунікації, управління персоналом тощо.
По закінченні навчання обиратимуться кращі проекти, захист яких відбудеться у травні, а три найбільш перспективних отримають фінансову підтримку.