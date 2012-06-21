Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Києві підсумували результати Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», в якому активну участь узяли Суми. До його реалізації місто над Пслом підключилося 10 квітня 2014 року. Всього ж Проект нараховує 36 міст-партнерів.
У ході конференції її учасники обговорили результати спільної 4-річної роботи з удосконалення законодавства та інші аспекти життєдіяльності енергетики та ЖКГ, тарифної політики, соціального захисту тощо.
Зокрема, йшлося про кращі практики в залученні інвестицій у муніципальний енергетичний сектор, з відновлюваної енергетики та енергоефективності, які Проект USAID допоміг реалізувати містам-партнерам: Сумам, Хмельницьку, Івано-Франківську, Маріуполю, Запоріжжю та Чернігову.
Організаційним стрижнем діяльності Сумської міської ради стала розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста до 2025 року, в основі якого європейська методика інтегрального ресурсного планування.
Завдяки Плану виконано масштабну і значиму роботу, зокрема: проведення енергетичних аудитів 9-ти будівель бюджетної галузі («Освіта», «Охорона здоров’я») та 7-ми будівель житлової сфер; тренінги, навчальні семінари з питань впровадження енергетичного менеджменту в бюджетній сфері; внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в освіті на відповідність міжнародному стандарту ISO 50001:2011; розроблено попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту «Будівництво міні-ТЕЦ на твердих побутових відходах»; складено технічне завдання на розробку оптимізованої схеми теплопостачання міста тощо.
Упродовж останніх двох років на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» (ДНЗ № 2, № 22, ССШ № 29) залучено 9,4 мільйона гривень НЕФКО, на стадії реалізації проект «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (33 будівлі), який передбачає залучення кредитів на 5,8 мільйона євро. В роботі низка інших проектних розробок.
Сумська міська рада також є учасником проекту «Міський громадський транспорт України», який реалізується спільно з Міністерством інфраструктури України і спрямований на реалізацію заходів з оновлення рухомого складу тролейбусів КП «Електроавтотранс» за рахунок залучених кредитних коштів у сумі 4 мільйони євро.