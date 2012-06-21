Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обласний центр Суми за ініціативи польського міста-побратима Любліна став учасником проекту «Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – формування компетентних команд публічної адміністрації в сфері підтримки реформи самоврядування в Україні».
Як повідомили в Сумській міськраді, представники польської сторони поділяться власним досвідом у сфері стратегічного управління, зокрема, в публічному та громадському секторах.
Першим заходом проекту стане поїздка представників Сум та інших українських міст до Любліна, де вони вивчатимуть тему «Ефективні та компетентні органи місцевого самоврядування».
Окрім цього, найближчим часом передбачені виїзди польських експертів до українських міст бенефіціарів, навчальний візит до Любліна представників українських органів місцевого самоврядування, блок майстер-класів і тренінгів у сфері стратегічного управління, управління проектами і секторального управління, в тому числі методом RADAR і акредитований семінар з методології PRINCE 2 та рівні FOUNDATION.
Результати проекту будуть представлені на підсумковому семінарі у столиці України.