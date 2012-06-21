Фахівець, який освоїв не одну спеціальність, а дві чи навіть три споріднені, зазвичай, має більше шансів влаштуватися на престижну та високооплачувану роботу. Він також має більше інструментів в своєму арсеналі, які дають можливість бути конкурентоздатнішим на ринку праці. Фірмі або компанії такий працівник вигідний та корисний, особливо за часів економічної кризи.
Спеціаліст експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна Катерина Криворученко розповіла оглядачу «Урядового кур’єра», що суміжна професія – не робота за сумісництвом, а додаткова спеціальність у тій же сфері, що й основна. По суті, це інша професія, але яка може бути освоєна достатньо швидко з незначними затратами часу та інших ресурсів. До багатьох професій можна підібрати суміжну.
«Візьмемо для прикладу журналістику. Суміжними можуть бути професії PR-менеджера, спеціаліста з внутрішніх і/або зовнішніх комунікацій, фахівця з реклами, копірайтера. Газетяр також може здобути навички коректора та верстальника, а тележурналіст – режисера монтажу чи ведучого. Наявність знань і навичок у суміжних сферах дуже корисно зазначити у резюме під час пошуку роботи. Адже це може стати вагомим аргументом у розмові із роботодавцем щодо підвищення зарплати», – наголосила фахівець.
Тож навіть якщо ви не збираєтеся найближчим часом кардинально міняти професію або місце роботи, опанування суміжною спеціальні буде корисним. Роботодавці цінують співробітника, який зможе в разі потреби без проблем «підхопити» обов'язки колеги. Освоєння суміжних професій сприяє також тому, що співробітники краще бачать загальну картину не тільки у своєму відділі, а й у всій організації чи на виробництві.