Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У столиці України завершилася дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», в якій активну участь узяли представники міста Суми.
Організована компанією «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, виставка традиційно сприяє обміну кращими досягненнями закладів освіти і наукових установ, професійному спілкуванню практиків і вчених, фахівців IT-сфери, обговоренню нагальних проблем і світових тенденцій в освітньому просторі.
Показово, що з 9-ти освітніх закладів міста, які направили матеріали на відповідний конкурс, шестеро удостоєні нагород та відзначені медалями і дипломами в чотирьох номінаціях.
Так, перше місце присуджено інформаційно-методичному центру та школі №8 в номінаціях відповідно «Модернізація змісту професійної підготовки та перепідготовки кадрів до праці в умовах Нової української школи» та «Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами».
Високі оцінки здобули також конкурсні роботи шкіл №№ 7, 11, 15 та низки інших.
Під час виставки освітяни взяли участь у конференціях, презентаціях, семінарах, «круглих столах», майстер-класах, воркшопах, відкритих уроках, дискусіях.