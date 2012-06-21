Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підсумовано результати аналізу регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства щодо відображення в них завдань відповідної Національної стратегії, організованого Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за підтримки ПРООН та Адміністрацією Президента України.
Друге місце посіла Сумська регіональна програма, яка загалом набрала 72 %, поступившись лише програмам Київської міської та Дніпропетровської обласної державних адміністрацій, результат яких – 74 %.
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький під час засідання координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації
Як наголосив начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА Сергій Над’ярний, у цій площині область має низку помітних досягнень і напрацювань.
Зокрема, Сумщина – серед лідерів з надання фінансової підтримки з обласного бюджету інститутам громадянського суспільства. Відповідно до обласної програми на цей напрям діяльності торік передбачалося 300 тисяч гривень, а на нинішній – 550 тисяч.
Починаючи з 2018 року, з обласного бюджету фінансова підтримка громадських організацій ветеранів війни, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається на конкурсних засадах.
В області створено інформаційно-ресурсний центр «Розумний хаб», який став майданчиком для ефективної комунікації, взаємодії та розвитку інститутів громадянського суспільства. Таким центром може похвалитись далеко не кожна область України.
Також вперше управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю спільно з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації провели обласний форум інститутів громадянського суспільства «Співпраця органів влади та громадськості: реальні можливості та механізми їх використання».