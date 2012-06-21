Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж трьох днів у Конгрес-центрі Сумського державного університету тривала канікулярна програма «Світ професій», яку відвідали місцеві школі задля розширення своїх знань про майбутні спеціальності.
Вони ознайомилися із такими класичними і сучасними професіями як економіст, юрист, медик, а також ІТ-спеціаліст, маркетолог соціальних мереж, event-менеджер, роботехнік.
Проект організувала ГО «Рада молодих учених», яку визнано переможцем сумського міського конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка із міського бюджету-2018.