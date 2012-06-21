Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Проект запобігання серцево-судинним захворюванням, який на Рівненщині втілює Світовий банк, іде в поліську глибинку.
Вже укладено п'ять перших угод з ТОВ «Вінницька будівельна компанія» на реконструкцію сільських амбулаторій – так званої первинки, яка до людей найближча. Це, зокрема, амбулаторії в селах Заболоття, Жовкині, Великі Цепцевичі, Більська Воля та Рафалівка Володимирецького району, що знаходяться в третій чорнобильській зоні.
«Загалом передбачено модернізацію 105 амбулаторій у всіх районах області, – повідомив керівник проекту на Рівненщині Сергій Рибачок. – Вона пройде у три етапи».
До слова, тиждень тому в обласній клінічній лікарні у рамках того ж проекту Світового банку відкрито сучасний серцево-судинний центр загальною вартістю мільйон доларів.